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Только 15% самарцев собираются праздновать день святого Валентина

12 февраля 2025 09:55
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Только 15% самарцев собираются праздновать день святого Валентина

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и представители компаний из города.


Праздновать день святого Валентина собираются только 15% самарцев. Поздравит в этот день свою вторую половинку 17% мужчин и 12% женщин. Чаще остальных собираются отмечать 14 февраля респонденты моложе 35 лет (20%).

Подарит цветы своей возлюбленной в День всех влюбленных каждый четвертый мужчина. Чаще остальных преподносить букеты планируют молодые люди в возрасте до 34 лет (48%).

Стоит отметить, что День святого Валентина в России стремительно теряет популярность — в середине нулевых этот праздник отмечал каждый второй, а начиная с 2021 года — только каждый восьмой россиянин. Многие считают, что предпочтение нужно отдавать традициям своей страны: «В России есть свой праздник — День семьи, любви и верности»; «Не считаю, что в России нужно отмечать праздники, которые пришли из Европы».

Как-либо отметить 14 февраля на работе планируют только в 3% компаний: «Тайный Валентин (как Тайный Санта»)»; «Будет почта с валентинками».
 

Время проведения: 2—10 февраля 2025 года

Теги: Опрос

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