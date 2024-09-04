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Только 14% жителей Самары готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом

4 сентября 2024 13:33
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Только 14% жителей Самары готовы пройти собеседование с искусственным интеллектом

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Анкетирование и тестирование соискателей HR-ботами — обыденность современного рынка труда, мы решили заглянуть чуть вперед: согласятся ли жители Самары на полноценные собеседования, где вместо рекрутера их будет оценивать искусственный интеллект.

Только 8% жителей Самары считают, что искусственному интеллекту можно полностью доверить проведение собеседований при приеме на работу, еще 42% не против какого-то участия цифрового разума при условии, что контролировать и оценивать процесс будут люди. 40% опрошенных считают, что нейросетям на данном этапе развития нельзя доверять процесс собеседования.

Согласиться на собеседование с искусственным интеллектом однозначно готовы 14% горожан, 36% скорее согласны: «Промежуточное интервью можно и с роботом пройти». Основной мотив — интерес ко всему новому: «Из любопытства согласилась бы». 30% скорее проигнорируют собеседование с искусственным интеллектом. Еще 20% категорически откажутся от подобного предложения.

К искусственному интеллекту в рекрутинге, в частности, к интервью с цифровыми алгоритмами, мужчины расположены больше, чем женщины. Респонденты до 34 лет — чаще старшего поколения. Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей, лояльнее к новым технологиям, чем те, кто зарабатывает меньше.


Время проведения: 1—3 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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