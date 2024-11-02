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Только 12% самарцев верят в то, что в черную пятницу честно снижают цены

2 ноября 2024 09:44
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Только 12% самарцев верят в то, что в черную пятницу честно снижают цены

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Только 12% самарцев полагают, что скидки в «черную пятницу» — это скорее честное снижение первоначальных цен («Сезон подходит к концу, на некоторые товары упадет спрос, вполне разумно проводить ликвидацию по низким ценам»). 72% респондентов уверены, что ноябрьская распродажа — скорее обман («Цены заранее повышают, а потом в «черную пятницу» делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения»; «Минус 90% скидка означает, что товар продают за копейки, но почему-то он стоит столько же, сколько неделей раньше»). 16% затруднились с ответом («Кто-то честный, кто-то нет»).

Мужчины чаще женщин считают большую ноябрьскую распродажу нечестной. Респонденты 35—45 лет убеждены в этом чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

69% опрошенных не будут приобретать товары в «черную пятницу». Планирует покупки только каждый десятый. Респонденты с доходом от 100 тысяч рублей сообщали о таком намерении чаще (12%).

Средняя сумма, которую горожане готовы потратить в «черную пятницу», составляет 19000 рублей.

В «черную пятницу» каждый четвертый опрошенный (25%) планирует купить одежду, каждый пятый собирается приобрести бытовую технику и электронику, 13% — обувь. 11% планируют потратиться на гаджеты, 7% — товары для дома. По 5% будут покупать мебель и товары для детей, 3% — косметику.

Время проведения: 3—31 октября 2024 года

Теги: Опрос

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