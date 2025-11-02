Я нашел ошибку
Главные новости:
14-летний молодой человек с места ДТП доставлен в медицинское учреждение.
Самарчанка на автомобиле Lexus сбила на остановке, выходившего из трамвая, подростка
Будьте внимательны и осторожны!
3 ноября местами в Самарской области ожидается туман
3 ноября 2025 года с 09:00 до 18:00 (по предварительной записи).
ГАИ СО: о режиме работы РЭО в период выходных и праздничных дней
Водитель получил телесные повреждения.
В Сызрани Lada Kalina после наезда на железобетонный блок рухнула в котлован  
Мероприятие входит в спортивную программу международного форума «Россия - спортивная держава».
Сегодня в Самаре стартуют Всероссийские соревнования по керлингу
Направленные на повышение правовой грамотности несовершеннолетних.
В Самарской области полицейские и общественники провели уроки правовой грамотности с подростками
Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области.
«Телефон доверия» ГУ МЧС СО рабoтает круглосуточнo
С целью интеграции детей в сферу беспилотных технологий с раннего возраста.
Федерация гонок дронов СО заключила соглашение о сотрудничестве с АНО ДО «Планета детства «Лада»
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
«Телефон доверия» ГУ МЧС СО рабoтает круглосуточнo

2 ноября 2025 12:35
170
Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области.

Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области. В «спокойное» время специалистом Центра управления в кризисных ситуациях обрабатывается в среднем до 20 звонков ежедневно, а когда в регионе происходит ЧС или другое социально-значимое происшествие, то количество обращений может уже достигать более ста.

Отметим, что «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Самарской области работает в круглосуточном режиме. Его номер 8 (846) 337-72-82.

Каждый звонок, поступивший от гражданина, регистрируется, затем по данному сообщению проводится проверка. Обращаясь по «телефону доверия», не забудьте сообщить свою фамилию, имя, отчество, данные о месте жительства и ясно изложите суть вопроса. Анонимный звонок не является поводом для проведения проверки.

Важно: «телефон доверия» не является телефоном экстренной службы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

