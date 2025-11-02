«Телефон доверия» ГУ МЧС СО рабoтает круглосуточнo

170

Ежедневно на «телефон доверия» поступают звонки с разных уголков Самарской области. В «спокойное» время специалистом Центра управления в кризисных ситуациях обрабатывается в среднем до 20 звонков ежедневно, а когда в регионе происходит ЧС или другое социально-значимое происшествие, то количество обращений может уже достигать более ста.

Отметим, что «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Самарской области работает в круглосуточном режиме. Его номер 8 (846) 337-72-82.

Каждый звонок, поступивший от гражданина, регистрируется, затем по данному сообщению проводится проверка. Обращаясь по «телефону доверия», не забудьте сообщить свою фамилию, имя, отчество, данные о месте жительства и ясно изложите суть вопроса. Анонимный звонок не является поводом для проведения проверки.

Важно: «телефон доверия» не является телефоном экстренной службы.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО