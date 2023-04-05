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Сызранские полицейские и общественники встретились с учащимися колледжа

5 апреля 2023 10:43
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Сызранские полицейские и общественники встретились с учащимися колледжа

В рамках первого этапа межведомственной оперативно-профилактической операции «Дети России-2023», направленной на противодействие незаконному обороту наркотиков в молодежной среде, сотрудники МУ МВД России «Сызранское»» вместе с представителем Общественного совета при Управлении отцом Александром встретились со студентами одного из сызранских колледжей.

В ходе живого диалога начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» подполковник полиции Алексей Виноградов на конкретных примерах работы из практики своего подразделения рассказал учащимся о формах вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков. Полицейский подробно разъяснил ребятам, какая ответственность наступает при употреблении, хранении и распространении наркотиков, как не стать жертвой обмана людей, которые обещают «легкую» работу и «большие» деньги. Все вместе посмотрели тематический фильм на тему незаконного распространения наркотиков, после чего обсудили увиденное. Студентов призвали не оставаться в стороне от проблемы распространения наркомании, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков, а также сообщили номера телефонов, по которым можно круглосуточно сообщить о фактах распространения запрещенных веществ.

Представитель Общественного совета при Управлении сызранской полиции отец Александр обсудил со студентами влияние наркотиков на формирование личности человека. Настоятель храма Георгия Победоносца привел примеры, когда молодые люди, начиная употреблять наркотики неизбежно скатывались вниз по социальной лестнице, утрачивали контакты с близкими и друзьями, становились изгоями. Ребят призвали вести здоровый образ жизни, никогда не связываться с наркотиками, больше времени уделять полезному досугу.

Теги: Стоп Наркотик

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