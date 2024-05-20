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7 кг "синтетики" транзитом перевозил наркокурьер в сабвуфере через Самарскую область

20 мая 2024 12:33
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7 кг синтетики транзитом перевозил наркокурьер в сабвуфере через Самарскую область

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту в районе села Зелёновка Ставропольского района остановили для проверки документов автомобиль Volkswagen Passat под управлением 24-летнего жителя Магнитогорска. В салоне иномарки помимо водителя находился 21-летний пассажир.

В ходе проверки документов у водителя, следовавшего из Челябинской области в Ессентуки, сотрудники полиции обратили внимание на пассажира транспортного средства, который заметно нервничал, в связи с чем полицейские приняли решение о проведении досмотра транспортного средства. В присутствии понятых, при осмотре в багажном отделении внимание полицейских привлек сабвуфер. Открыв короб динамика, они обнаружили и изъяли из него 4 прозрачных зип-пакета с кристаллическим веществом, а также 5 свертков обмотанные липкой лентой.
Сотрудники Госавтоинспекции передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанных доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Согласно заключению эксперта, что все изъятое является наркотическими средствами – эфедрон (меткатинон) и мефедрон, общей массой около 7 кг., что законодатель относит к особо крупному размеру.
По данным сотрудников полиции, задержанные жители Магнитогорска - официально не трудоустроены. 21-летний подозреваемый пояснил оперуполномоченным, что приобрел часть наркотиков через сеть Интернет и планировал сбыть путем тайников-закладок на территории города Ессентуки. Для этого он приобрел автомобиль, но так как ранее был лишен права управления транспортным средством, попросил своего знакомого поехать вместе с ним в качестве водителя. На середине пути, они решили остановиться, чтобы отдохнуть. Когда его знакомый уснул, он дошел до точки, где по координатам находилось остальное приобретённое им вещество, забрал его и также поместил в короб сабвуфера. Ближе к утру приятели снова продолжили путь и доехали до стационарного поста в районе села Зелёновка, где автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС.

В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району в отношении жителя Челябинской области 2002 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Теги: Стоп Наркотик

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