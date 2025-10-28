Сызранские первоклассники посетили пожарно-спасательную часть

87

Ученики первого «Г» класса школы №33 города Сызрани посетили пожарно-спасательную часть №95.

Ребята познакомились с работой пожарных, узнали, как функционирует противопожарная система и как быстро они облачаются в защитную экипировку. Полный комплект снаряжения весит около 30 килограммов!

Пожарная часть стала для первоклассников настоящим музеем. Дети с интересом рассматривали старинные и современные инструменты, средства пожаротушения и технику. Они узнали о трудностях, с которыми сталкиваются пожарные, и о том, как они спасают людей и тушат пожары.

Юным гостям разрешили заглянуть внутрь пожарных машин. В них они увидели множество приспособлений, которые помогают бороться с огнём. Пожарные рассказали, что их физическая подготовка позволяет быстро выезжать на вызовы.

Первоклашки поблагодарили огнеборцев за увлекательную экскурсию! Она не только развлекла детей, но и помогла им лучше понять важность и сложность работы пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО