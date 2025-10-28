Я нашел ошибку
Главные новости:
Первоклашки поблагодарили огнеборцев за увлекательную экскурсию!
Сызранские первоклассники посетили пожарно-спасательную часть
В Самаре небольшой дождь, температура воздуха ночью +6, +8°С, днем +9, +11°С.
29 октября в регионе дождь, до +12°С
В Самаре завершилась серия технических пусков фонтанов в парке Победы – сухого фонтана «Адмиралтейская звезда» и фонтана у реконструированного водоема.
В самарском парке Победы приступили к консервации на зиму новых фонтанов
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сызранские первоклассники посетили пожарно-спасательную часть

28 октября 2025 17:58
87
Первоклашки поблагодарили огнеборцев за увлекательную экскурсию!

Ученики первого «Г» класса школы №33 города Сызрани посетили пожарно-спасательную часть №95.

Ребята познакомились с работой пожарных, узнали, как функционирует противопожарная система и как быстро они облачаются в защитную экипировку. Полный комплект снаряжения весит около 30 килограммов!

Пожарная часть стала для первоклассников настоящим музеем. Дети с интересом рассматривали старинные и современные инструменты, средства пожаротушения и технику. Они узнали о трудностях, с которыми сталкиваются пожарные, и о том, как они спасают людей и тушат пожары.

Юным гостям разрешили заглянуть внутрь пожарных машин. В них они увидели множество приспособлений, которые помогают бороться с огнём. Пожарные рассказали, что их физическая подготовка позволяет быстро выезжать на вызовы.

Первоклашки поблагодарили огнеборцев за увлекательную экскурсию! Она не только развлекла детей, но и помогла им лучше понять важность и сложность работы пожарных, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере».
28 октября 2025, 14:07
Задержан подозреваемый в грабеже ювелирного магазина в Сызрани
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный в особо крупном размере». Закон
177
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
15 октября 2025, 17:43
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях. Общество
613
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки.
13 октября 2025, 22:09
В Сызрани 30-летний мужчина и его 44-летняя сожительница обвиняются в убийстве пенсионерки
Обвиняемые проживали в одной квартире с 73-летней женщиной, являющейся бывшей свекровью фигурантки. Криминал
710
В центре внимания
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
220
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
185
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
444
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
448
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
410
Весь список