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Сызранские огнеборцы – победители зимнего чемпионата города по футболу
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Сызранские огнеборцы – победители зимнего чемпионата города по футболу

12 марта 2024 20:10
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Это уже третий зимний чемпионат, который выигрывают сызранские пожарные.

С ноября 2023 года по февраль 2024 года в Сызрани проходил очередной зимний чемпионат по футболу среди взрослых команд, который разыгрывался в формате 8х8. Всего в соревнованиях принимало участие 7 команд, включая и команду сызранских огнеборцев «Искра» - неизменного участника городских чемпионатов на протяжении многих лет.

«Искра», за которую в свободное от службы время выступают сотрудники Сызранского пожарно-спасательного гарнизона, в течение всего зимнего сезона показывала футбол самого высокого уровня и, обыграв всех своих конкурентов, за 2 тура досрочно стала победителем прошедшего первенства.

Это уже третий зимний чемпионат, который выигрывают сызранские пожарные. До этого они добивались успеха в сезонах 2021/2022 гг. и 2022/2023гг.

А если учесть, что победителем летнего чемпионата г. Сызрани по футболу 2023 года также стала команда «Искра», то ее можно по праву считать абсолютным чемпионом города.

Такие показатели в спорте, безусловно, убеждают нас в том, что сотрудники МЧС России могут не только добросовестно выполнять свои служебные обязанности, но и активно заниматься спортом, поддерживая на высоком уровне свою физическую форму, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Сызрань

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