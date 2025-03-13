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Сызранские мастера создали протез для егеря-героя СВО

13 марта 2025 17:46
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Сегодня герой вернулся к активной жизни: он работает егерем в Сызранском обществе охотников и рыболовов, воспитывает троих детей вместе с супругой и продолжает вносить вклад в развитие своего региона.

В Сызрани на базе Ортопедической мастерской, специализирующейся на изготовлении средств технической реабилитации, был создан протез для ветерана специальной военной операции Олега Никерова. Социальный бизнес-проект предприятия направлен на поддержку героев, защищавших Родину в сложных условиях боевых действий.

Олег Никеров, егерь и ветеран СВО, ушел на фронт в октябре 2022 года, чтобы защитить мирных жителей и восстановить инфраструктуру в населенных пунктах на Луганском направлении. Во время выполнения боевого задания он подорвался на мине, получил тяжелое ранение и потерял ногу. После длительного лечения и реабилитации в госпиталях, включая московские, Олег вернулся в Сызрань, где узнал о возможности получить качественный протез на местном предприятии.

«Радует, что руководитель предприятия Евгений Евгеньевич всегда идет навстречу. У меня не было возможности часто ездить в Москву на замеры, поэтому решили все делать здесь, в Сызрани. Сейчас я продолжаю жить, работать, заниматься семьей», – делится Олег.

Сегодня герой вернулся к активной жизни: он работает егерем в Сызранском обществе охотников и рыболовов, воспитывает троих детей вместе с супругой и продолжает вносить вклад в развитие своего региона. Его история – это пример мужества, стойкости и верности долгу.

Ортопедическая мастерская в Сызрани, которая помогла Олегу, специализируется на создании протезов для людей с ампутацией верхних и нижних конечностей, а также других технических средств реабилитации. Производство работает по государственным сертификатам, выделяемым Социальным фондом России, что позволяет оказывать помощь ветеранам СВО бесплатно.

Недавно предприятие получило грант для социальных предпринимателей от Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, что позволило закупить новое оборудование и расширить производственные мощности. Это значительно ускорит процесс изготовления протезов и повысит качество оказываемых услуг. Кроме того, участие в конкурсе грантов предполагает обязательное обучение в региональном центре «Мой бизнес». Это позволяет предпринимателям повышать уровень своих бизнес-знаний и применять их для развития своего дела. Также бизнес-проект вышел в победители регионального этапа Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и СОНКО «Мой добрый бизнес».

Руководитель предприятия Евгений Климов подчеркивает: «Мы работаем для того, чтобы каждый человек, обратившийся к нам, получил качественную помощь и возможность вернуться к полноценной жизни. Для нас важно, чтобы ветераны СВО, такие как Олег, чувствовали поддержку и могли продолжать жить активно, несмотря на все трудности».

Сегодня в регионе для ветеранов СВО и их близких действует порядка 40 мер поддержки. Герои могут рассчитывать на внеочередное оказание медицинской помощи, расширенную диспансеризацию и обеспечение лекарственными препаратами.

Особое внимание уделяется психологической реабилитации. Недавно в   Самаре был открыт областной центр поддержки участников СВО «Сердце воина». Такие центры будут созданы в населенных пунктах области с численностью свыше 5000 человек. Их задача – психологическое сопровождение, помощь в трудоустройстве и социальная координация по федеральным и региональным мерам поддержки.

Помогает в социализации ветеранов и программа «Школа героев», которая реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Она является продолжением президентской — «Время героев» — и призвана помочь бойцам и их семьям получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях. Сейчас продолжается заявочная кампания для участия во втором потоке программы. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области – samregion.ru и в филиале фонда «Защитники Отечества, регистрация продлится до 27 марта.

 

Фото: Пресс-служба Администрации Сызрани

 

 

Теги: Сызрань

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