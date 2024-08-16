Сызранка не пускала бывшего супруга в квартиру

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После развода бывшая жена не пускала мужа в жилое помещение, в котором он так же, как и она, имел долю. Кроме того, в адрес мужчины поступали угрозы от супруга экс-жены. Житель г. Сызрани был вынужден обратиться в суд, который удовлетворил его требования. Так как женщина продолжала препятствовать вселению, мужчина обратился за помощью к судебным приставам.

В отделении судебных приставов №2 г. Сызрани и Сызранского района было возбуждено исполнительное производство об обязании экс-супруги не чинить препятствий в пользовании общей квартирой.

Сотрудник Службы пояснил женщине, что неисполнение судебного решения влечет за собой ряд ограничений и наложение штрафных санкций, однако должница предупреждение проигнорировала и комплект ключей взыскателю не передала. За неисполнение требований судебного решения в отношении нее было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Следующим шагом должно было стать вынесение исполнительского сбора. Не желая нести финансовые потери, должница передала мужчине комплект ключей от квартиры. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.