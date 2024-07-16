Я нашел ошибку
Главные новости:
Экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО
Экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО
87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето
87% родителей планируют образовательные активности для детей на лето
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»
20 июля на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет матч между командами «Крылья Советов» и «Зенит»
изменение климата вызвало увеличение продолжительности дня
Изменение климата вызвало увеличение продолжительности дня
В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты
В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты
В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей
В Шигонском районе Lada Priora съехала в кювет, понадобилась работа спасателей
В Госдуме намерены привлечь малый и средний бизнес к развитию туризма в РФ
В Госдуме намерены привлечь малый и средний бизнес к развитию туризма в РФ
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.81
0.07
EUR 95.78
0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Свыше 558 миллионов рублей взыскали судебные приставы области с должников по алиментам

16 июля 2024 09:40
123
Свыше 558 миллионов рублей взыскали судебные приставы области с должников по алиментам

Судебные приставы Самарской области взыскали за 6 месяцев 2024 года  в пользу детей 558,6 миллиона рублей.

Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей относятся к категории социально значимых и приоритетных для Службы судебных приставов. Вопросы по данной категории исполнительных производств прорабатываются, в том числе, и в ходе личных приемов граждан, проводимых руководством регионального управления.

С начала 2024 года сотрудниками Службы в отношении 1092 должников составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 565 уголовных дел по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Также эффективными остаются такие способы воздействия на должников, как ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации и в праве управления транспортными средствами. Так за первые 6 месяцев 2024 года в отношении алиментщиков вынесено 8 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда и 2,2 тысячи — об ограничении в праве управления автомобилем или другим транспортным средством.

Всего в результате принятых судебными приставами-исполнителями мер за первое полугодие 2024 года должниками по алиментам в пользу своих детей было перечислено свыше 558 миллионов рублей.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала года свыше 1130 иностранцев
15 июля 2024, 12:42
Из Самарской области выдворили за пределы страны с начала года свыше 1130 иностранцев
Причиной отправки граждан из бывших союзных республик обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. Происшествия
556
Испугавшись уголовной ответственности, в Октябрьске восстановили откос земляного полотна
12 июля 2024, 11:12
Испугавшись уголовной ответственности, в Октябрьске восстановили откос земляного полотна
Между администрацией города и дорожной организацией был заключен договор по ремонту автомобильных дорог общего пользования. Происшествия
508
В селе Самарской области приставы добились ремонта детской площадки
11 июля 2024, 10:55
В селе Самарской области приставы добились ремонта детской площадки
Организация, занимавшаяся обустройством детской игровой площадки, укрепила опоры качелей и тренажеров, а также восстановила на ней прорезиненное покрытие . Происшествия
497
В центре внимания
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp
16 июля 2024  11:45
В Самарской области завершился Всероссийский фестиваль Volga IT Camp
21
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
16 июля 2024  11:20
В самарском парке Молодежный идет 3 этап благоустройства
33
Заключительная часть заседания была посвящена анализу поступивших обращений граждан и обсуждению решений по ним.
15 июля 2024  20:12
Контроль организации пляжей, предварительные итоги ЕГЭ, меры по безнадзорным животным обсудили на заседании областного Правительства
481
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
373
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1553
Весь список