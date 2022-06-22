Связисты ЦВО в Самаре присоединились к акции «Свеча памяти» 

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Военнослужащие бригады управления Центрального военного округа (ЦВО) дислоцированной в Самаре, приняли участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти».

Под звуки метронома связисты почтили минутой молчания советских граждан павших в боях за Родину. Также они установили зажженные свечи к основанию мемориальной стелы в память о жертвах войны.

Всероссийская общенациональная благотворительная акция «Свеча памяти», проходит ежегодно в знак памяти обо всех, кто погиб в годы самой страшной войны XX века. В ЦВО к ней присоединяются военнослужащие, их родственники, а также сотрудники из числа гражданского персонала соединений и воинских частей, дислоцированных на Урале, Сибири, Поволжье и российских военных баз в Центральной Азии, сообщает пресс-служба ЦВО.

Видео здесь.

Фото: пресс-служба ЦВО