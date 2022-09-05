Светофорам в России добавят новый цвет

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МВД в сентябре 2022 года обнародовало информацию о подготовке поправок в Правила дорожного движения РФ – в них планируют прописать официально так называемые информационные секции.

Дополнительные ячейки электронных устройств включены в проект постановления правительства, подготовленный Минтрансом РФ – они белого цвета и согласно ГОСТ Р 52289 – 2019 не играют особой роли, а лишь «напоминают» водителям об обязанности пропускать пешеходов, предписанной пунктом 13.1 Правил дорожного движения.

По информации российского МВД эксперимент по использованию таких секций, кроме Тольятти и Москвы, проводится еще в нескольких городах страны. Если ПДД подправят, как это предлагают, то примерно со следующего года можно будет ожидать появления новых дополнительных секций светофоров в еще большем количестве, чем сейчас, пишет СитиТраффик.