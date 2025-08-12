Я нашел ошибку
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  

12 августа 2025 15:20
189
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.

Судебные приставы Приволжского района Самарской области добились, чтобы организация перестала сбрасывать сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ в Саратовское водохранилище. 

Одна из организаций области производила сброс сточных вод в Саратовское водохранилище. При этом концентрация загрязняющих веществ в них превышала допустимые нормы. Выявив нарушения, надзорный орган обратился в суд с требованием обязать предприятие сброс прекратить. Суд принял сторону истца. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Приволжского района Самарской области. 

Сотрудниками Службы руководство предприятия было уведомлено о возбуждении исполнительного производства. За неисполнение требований решения суда в отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, судебные приставы предупредили руководство об уголовной ответственности, грозящей за уклонение от исполнения своих обязанностей по прекращению сброса сточных вод.

Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод. Руководство произвело реконструкцию очистных сооружений, что повысило качество очистки сточных вод, и получило соответствующее разрешение на сброс, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

