Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  

189

Судебные приставы Приволжского района Самарской области добились, чтобы организация перестала сбрасывать сточные воды с превышением допустимой концентрации загрязняющих веществ в Саратовское водохранилище.

Одна из организаций области производила сброс сточных вод в Саратовское водохранилище. При этом концентрация загрязняющих веществ в них превышала допустимые нормы. Выявив нарушения, надзорный орган обратился в суд с требованием обязать предприятие сброс прекратить. Суд принял сторону истца. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Приволжского района Самарской области.

Сотрудниками Службы руководство предприятия было уведомлено о возбуждении исполнительного производства. За неисполнение требований решения суда в отношении должника вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, судебные приставы предупредили руководство об уголовной ответственности, грозящей за уклонение от исполнения своих обязанностей по прекращению сброса сточных вод.

Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод. Руководство произвело реконструкцию очистных сооружений, что повысило качество очистки сточных вод, и получило соответствующее разрешение на сброс, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области