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Судебные приставы взыскали зарплату в пользу жительницы Самары

14 июня 2024 12:01
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Судебные приставы взыскали зарплату в пользу жительницы Самары

Судебные приставы взыскали в пользу жительницы г. Самары заработную плату, которую не выплатил ей работодатель, и компенсацию за задержку оплаты труда.

Жительница г. Самары обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с ее бывшего работодателям заработной платы и компенсации за задержку выплаты. Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение взыскать с организации в пользу бывшего инженера-сметчика 330 тысяч рублей. Исполнительный лист поступил в отделение судебных приставов Октябрьского района г. Самары.

Сотрудники Службы возбудили соответствующее исполнительное производство. На денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках, были направлены постановления о взыскании. Также в отношении должника было вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора в размере почти 23 тысяч рублей.

Директора компании предупредили об уголовной ответственности по 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта». А в отношении имущества, принадлежащего должнику-организации, составили акт описи и ареста.

В результате принятых судебным приставом мер задолженность по заработной плате перед жительницей г. Самары полностью погашена.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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