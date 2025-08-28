Судебные приставы в Тольятти приостановили работу базовой станции сети сотовой связи на 60 суток

136

Житель одного из многоквартирных домов в г. Тольятти пожаловался в надзорный орган на расположенную рядом станцию сотовой связи. Причиной недовольства стал тот факт, что из-за ее работы плотность потока электромагнитного поля в его квартире превысила допустимые значения в более чем 3 раза.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать организацию, владеющую станцией сотовой связи, виновной в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и назначить административное наказание в виде приостановления ее деятельности сроком на 60 суток. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 2 Автозаводского района г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель совместно с техническими специалистами выехал по месту нахождения базовой станции сети сотовой связи. Работа оборудования была приостановлена, а станция опечатана.

Соблюдение требований постановления суда остается на контроле судебных приставов.