В Самаре губернатор Федорищев встретился с представителями иностранных дипмиссий в РФ
Студент самарского колледжа, подозревается в сбыте синтетического наркотика
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток
Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток

9 сентября 2025 14:08
89
Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.

Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток.

В отделение судебных приставов Автозаводского района Тольятти на исполнение поступил исполнительный документ об исполнении решения суда о приостановлении деятельности опасного производственного объекта, в связи с отсутствием лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Незамедлительно выехав по месту нахождения потенциально опасного объекта, сотрудники Службы совместно со специалистами произвели приостановление его работы. Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.

Судебные приставы Автозаводского района продолжат следить за исполнением решения суда, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

 

 

 

Пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

