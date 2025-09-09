89

Судебные приставы Тольятти приостановили деятельность опасного объекта на 30 суток.

В отделение судебных приставов Автозаводского района Тольятти на исполнение поступил исполнительный документ об исполнении решения суда о приостановлении деятельности опасного производственного объекта, в связи с отсутствием лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности при эксплуатации опасного производственного объекта.

Незамедлительно выехав по месту нахождения потенциально опасного объекта, сотрудники Службы совместно со специалистами произвели приостановление его работы. Объект опечатан. Доступ к нему закрыт.

Судебные приставы Автозаводского района продолжат следить за исполнением решения суда, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

