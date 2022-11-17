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Судебные приставы помогли жительнице Самары получить ключи от новой квартиры

17 ноября 2022 09:52
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Судебные приставы помогли жительнице Самары получить ключи от новой квартиры

Дом, в котором проживала женщина до переселения в новую квартиру, жилищной комиссией был признан аварийным. Однако ключи от нового жилья самарчанка получила только после вмешательства судебных приставов.

Жительница областной столицы долгое время состояла в списке нуждающихся в жилье, однако когда подошло время переезжать из аварийного дома — новой квартиры она так и не получила. За восстановлением своих прав женщина обратилась в суд, где решение было принято в ее пользу. Исполнительный документ был направлен в Службе судебных приставов.

Исполнительное производство об обязании предоставить жительнице г. Самары благоустроенное жилое помещение поступило на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску. Сотрудниками Службы должнику-организации были вручены постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении решения суда, а также предупреждение об уголовной ответственности за его неисполнение по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

  В результате предпринятых судебным приставом-исполнителем мер жительнице
 г. Самары предали в собственность новое жилье. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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