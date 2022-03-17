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Судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам коммунальных предприятий в Приволжском районе

17 марта 2022 09:51
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Судебные приставы помогли получить зарплату сотрудникам коммунальных предприятий в Приволжском районе

Два предприятия, отвечающие за водоснабжение в Приволжском районе, с начала 2022 года накопили долг по заработной плате в несколько миллионов рублей. Сотрудники добросовестно выполняли свои должностные обязанности, но руководство игнорировало законные требования рабочих о выплате заработанных ими денег. 

Поводом для обращения сотрудников предприятий в суд стало желание восстановить справедливость и получить законно заработанные денежные средства. Выполняя свои обязанности в полном объеме и не имея нареканий и замечаний со стороны руководства, работники были незаслуженно лишены материального обеспечения. Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования и обязал взыскать с предприятий-должников в пользу сотрудников задолженность по заработной плате.

Исполнительные документы поступили на исполнение в отделение судебных приставов Приволжского района Самарской области. В рамках исполнительных производств сотрудники Службы вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах организаций-должников. Благодаря грамотной и слаженной работе с начала 2022 года судебными приставами отделения Приволжского района Самарской области взыскано в пользу работников более 3,4 миллиона рублей. 

Всего за 2 месяцев текущего года судебные приставы региона добились выплаты заработной платы по более чем 1 тысячи исполнительных производств. Общая сумма взысканных в пользу работников средств превысила 31,5 миллион рублей. 

 

Теги: Судебные приставы

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