Судебные приставы Новокуйбышевска приостановили работу детского лагеря на 30 суток

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Судебные приставы приостановили деятельность детского лагеря в Новокуйбышевске из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм.

В ходе проверки, которую организовал Роспотребнадзор, были отобраны пробы воды из распределительной сети холодного водоснабжения – из крана в пищеблоке и из крана в жилом корпусе. По результатам лабораторных исследований питьевой воды зафиксировано превышение содержания в ней колиформных бактерий. Представители ведомства обратились в суд с требованием приостановить работу лагеря, пока руководство не исправит выявленные нарушения, так как зараженная вода создает прямую угрозу жизни и здоровью детей.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал руководство учреждения виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде», и назначил наказание в виде приостановления деятельности лагеря на 30 суток.

После возбуждения в отделении судебных приставов г. Новокуйбышевска исполнительного производства, сотрудник Службы оперативно совершил выезд по месту нахождения опасного детского учреждения. Судебный пристав вручил должнику требование об исполнении решения суда, после чего приступил к опечатке насосной станции, бойлерной скважины и корпусов лагеря.

Соблюдение руководством лагеря требований судебного решения остается на контроле судебных приставов.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области