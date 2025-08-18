Я нашел ошибку
Главные новости:
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Она решила поплавать на сапборде, но не надела спасательный жилет и оставила телефон на берегу.
Жительница Иркутской области уснула на сапборде и переплыла Ангару
Разметка выглядит как прямоугольник и в границах этой зоны нужно оставить самокат.
На самарских улицах появляться разметка, ограничивающая зону парковки СИМ
Сегодня в Рязанской области день траура.
Вячеслав Федорищев выразил соболезнования жителям Рязанской области
В обновленной поликлинике будут получать помощь порядка 11 тысяч жителей района.
Завершается капремонт поликлиники в Богатовском районе
Железо необходимо для выработки энергии, нормальной работы мозга и поддержания иммунной системы.
Врачи назвали способы восполнить железо естественным путем
Теперь Разия Добровольская – двукратный «золотой» призер городских соревнований.
В Самаре состоялся финал городского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая – 2025»
Приходите на набережную.
Расписание бесплатного кинотеатра под открытым небом "Филин" на эту неделю
Мероприятия
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Судебные приставы добились установки оконных замков в школах региона

18 августа 2025 10:19
Благодаря судебным приставам Самарской области на окнах двенадцати общеобразовательных учреждений региона появились замки безопасности.

Надзорным органом проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Оказалось, что окна двенадцати учебных заведений  не оборудованы защитными механизмами, что создает угрозу жизни и здоровью учащихся.

Суд обязал руководство учреждений оборудовать оконные блоки защитными механизмами. В отделении судебных приставов были возбуждены соответствующие исполнительные производства.

Сотрудник Службы вручил ответственным за устранение выявленных нарушений постановления и требования об установке замков безопасности. Кроме того, руководство предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

 Разделяя обеспокоенность за жизнь и здоровье детей оконные блоки в школах были оборудованы замками безопасности. Ответственными лицами был соблюден срок добровольного исполнения, что позволило избежать применения мер принудительного характера, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы

С виновника ДТП в Самаре взыскана компенсация морального вреда
15 августа 2025, 12:48
Реабилитация после ДТП заняла длительное время, в результате чего мужчина не мог вести привычный образ жизни. Происшествия
Судебные приставы Красноглинского района убедили мужчину перенести спутниковую антенну, установленную рядом с балконом соседки
14 августа 2025, 13:18
Женщина неоднократно обращались к владельцу антенны с просьбой убрать оборудование, однако ее требование оставалось без внимания. Происшествия
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
12 августа 2025, 15:20
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод. Общество
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025  10:10
Мировые СМИ оценили итоги саммита Путина и Трампа на Аляске
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
