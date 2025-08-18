Судебные приставы добились установки оконных замков в школах региона

157

Благодаря судебным приставам Самарской области на окнах двенадцати общеобразовательных учреждений региона появились замки безопасности.

Надзорным органом проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Оказалось, что окна двенадцати учебных заведений не оборудованы защитными механизмами, что создает угрозу жизни и здоровью учащихся.

Суд обязал руководство учреждений оборудовать оконные блоки защитными механизмами. В отделении судебных приставов были возбуждены соответствующие исполнительные производства.

Сотрудник Службы вручил ответственным за устранение выявленных нарушений постановления и требования об установке замков безопасности. Кроме того, руководство предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Разделяя обеспокоенность за жизнь и здоровье детей оконные блоки в школах были оборудованы замками безопасности. Ответственными лицами был соблюден срок добровольного исполнения, что позволило избежать применения мер принудительного характера, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области