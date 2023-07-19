Судебные приставы добились приведения самарского жилого дома в надлежащий вид

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Благодаря судебным приставам Железнодорожного района г. Самары управляющая компания очистила подвал от мусора и устранила все выявленные в содержании дома нарушения.

Жительница одного из многоквартирных домов обратилась в суд с исковым заявлением в отношении своей управляющей компании. Дело в том, что подвалы в доме были захламлены и подтоплены, а освещение в них отсутствовало. Отсутствовали также двери и пороги, причем не только в подвале, но и на чердаке. В фундаменте, полах, стенах и потолках имелись норы грызунов. Сухая и влажная уборка в подъезде почти не проводилась.

Суд, рассмотрев заявление жительницы г. Самары, принял решение удовлетворить ее требования. Управляющую компанию обязали устранить все имеющиеся недостатки, а также производить уборку в подъезде не реже 2 раз в месяц. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Железнодорожного района г. Самары.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении организации, не исполняющей судебного решения, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Также должностные лица управляющей компании были предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате принятых мер подвальные и чердачные помещения в доме были приведены в порядок, а в подъезде стала производиться сухая и влажная уборка.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.