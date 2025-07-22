Судебные приставы Чапаевска добились выдачи ключей от квартиры женщине с двумя детьми

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После развода житель г. Чапаевска решил больше не делить трехкомнатную квартиру с бывшей женой и детьми. Сменив замки, он не выдал им дубликаты ключей. А на законное требования экс-супруги пустить в жилое помещение — отвечал отказом. В результате женщине пришлось обратиться в суд, который обязал ее бывшего мужа не чинить ей с детьми препятствий в пользовании двумя отдельными комнатами, коридором, кухней, ванной и туалетной комнатами. В отделение судебных приставов г. Чапаевска на исполнение поступил соответствующий исполнительный документ.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель вручил должнику требование о предоставлении возможности жительнице г. Чапаевска и ее детям пользоваться спорной квартирой. Однако мужчина женился повторно и переписал свою долю в квартире на новую супругу.

Сотрудники Службы обратились в суд за заменой стороны исполнительного производства. В связи с тем, что решение суда так и продолжало оставаться без исполнения, в отношении женщины, теперь ставшей должницей, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и ограничении ее в праве выезда за пределы страны.

Принятые судебным приставом-исполнителем меры побудили новую собственницу части квартиры исполнить решение суда и выдать второй владелице и ее детям дубликаты ключей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.