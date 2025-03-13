Субботники проводят 23% компаний в Самаре

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане и представители кадровых служб предприятий из города.

Каждый четвертый самарец принимает участие в субботниках на работе: 20% на безвозмездной основе, 3% — за отгулы, 2% — за дополнительную оплату. 23% не откликаются на призывы принять участие в субботниках. 45% сотрудников сообщили, что в их организациях не проводятся субботники. 7% не знают, существует ли такая практика в их компании, чаще всего это касается недавно принятых на работу сотрудников.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Чем старше респонденты, тем реже они игнорируют участие в общественно полезном труде: среди молодежи до 35 лет подобным образом поступают 34%, а среди горожан старше 45 лет — только 10%. Причем женщины и сотрудники старше 45 лет — те, кто чаще всего проявляет инициативу в вопросах поддержания чистоты и порядка без дополнительной оплаты.

Согласно данным опроса, сегодня субботники проводятся в 23% компаний: в 13% такие мероприятия проходят в рабочее время, в 10% — в выходные. Планируя субботник, работодателю стоит помнить о нескольких важных моментах, чтобы не нарушить закон.

Время проведения: 27 февраля — 10 марта 2025 года