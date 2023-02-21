Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»

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21 февраля в Точке кипения Самарского университета студенты Самарской области стали участниками VIII Российско-Китайского молодёжного форума «Волга – Янцзы» в формате онлайн.

В нем принимают участие более 550 студентов и преподавателей высших учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования, экспертов и молодых представителей бизнеса из регионов ПФО и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

Регион представили 35 учащихся вузов: Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева, Самарского филиала Московского городского педагогического университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, а также члены молодежного Правительства Самарской области.

Поддержка талантливой молодежи, создание возможностей для самореализации - одно из приоритетных направлений в работе Правительства Самарской области и Губернатора Дмитрия Азарова. За достижения в науке молодым ученым выплачивают премии, стипендии, оказывают поддержку в реализации социально-важных проектов, направленных на развитие региона.

В рамках Российско-Китайского молодёжного форума студенты высших учебных заведений Приволжского Федерального округа получили уникальную возможность представить свои проекты и получить их экспертную оценку по темам сессий Форума — «Цифровая экономика и электронная коммерция», «Предприниматель и создание бизнеса», «Культура и туризм».

Самарскую область представил студент 2 курса направления подготовки «Управление качеством в машиностроении» Самарского университета Никита Кривошеев. В рамках образовательной программы Форума в сессии «Цифровая экономика и электронная коммерция» он представил свой проект «SWAP»: «Мой проект «SWAP» — это сервис-бот с базой китайских поставщиков электрокомпонентов. В связи с санкциями многие зарубежные компании ушли с рынка. Отталкиваясь от этой проблемы, я создал проект, который поможет нашей стране во взаимодействии с китайскими партнёрами. Кроме меня над проектом также работают программисты и инженеры, которые будут помогать разбираться в электрокомпонентах и создавать сам бот. Китай — страна, которая динамично развивается экономически и технологически, поэтому мне был особенно интересен опыт участия в Форуме «Волга – Янцзы»

Форум является одним из значимых и масштабных мероприятий в сфере государственной молодёжной политики. Так, в первый день Форума, с приветственным словом к участникам обратился полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, а также представители руководства Китайской Народной Республики и провинции Аньхой.

«Наше мероприятие проходит ежегодно в рамках уникального механизма межрегионального сотрудничества «Волга-Янцзы». Считаю, что Российско-Китайский молодёжный форум в условиях напряжённой политической обстановки в мире, – это проявление взаимного уважения народов нашей страны, что всецело отражает позицию лидеров наших государств. Отмечу, что отношения между Россией и Китаем находятся на высоком уровне. Это отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», - подчеркнул полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.

По его словам, формат «Волга-Янцзы» объединяет регионы Приволжского федерального округа России, расположенные на берегах Волги, и провинции Китая бассейна реки Янцзы. Для углубления межвузовских отношений сформирована Ассоциация высших учебных заведений «Волга-Янцзы», которая объединяет 50 российских и 35 китайских вузов.

Также, участников Форума поприветствовала Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании, уроженка Удмуртской Республики, Алина Загитова: «Форум, который открывается сегодня, – это уникальная площадка для развития дружбы, взаимопонимания и сотрудничества российской и китайской молодежи. Одной из потребностей современной молодежи является самореализация и воплощение своей мечты, поэтому именно этой теме по предложению наших китайских друзей посвящено сегодняшнее мероприятие».

Российско-Китайский молодёжный форум в формате «Волга-Янцзы» продлится два дня 21-22 февраля, в течение которых пройдут тематические сессии, посвящённые цифровой экономике и электронной коммерции, молодежному предпринимательству и созданию бизнеса, культуре и туризму.

Закроет форум российско-китайский молодёжный онлайн-концерт, фотовыставка молодых фотохудожников двух стран, а также показ видео-интервью российских и китайских студентов на тему «Китай/Россия в моих глазах».

Российско-Китайский молодёжный форум «Волга – Янцзы» организован под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе. В этом году Форуму исполняется 8 лет. Отметим, что площадкой для проведения «Волга – Янцзы» ни раз становился Молодёжный форум «iВолга», который проходил на территории Мастрюковских озёр в Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства СО