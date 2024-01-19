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19 января на выставке “Россия” состоялось торжественное открытие «Аллеи славы», посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта.
Стела в честь выдающейся спортсменки из Самары Марии Киселёвой появилась на «Аллее славы» на Выставке “Россия”
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Стела в честь выдающейся спортсменки из Самары Марии Киселёвой появилась на «Аллее славы» на Выставке “Россия”

19 января 2024 16:51
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19 января на выставке “Россия” состоялось торжественное открытие «Аллеи славы», посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта.

19 января на Международной выставке-форуме “Россия” состоялось торжественное открытие экспозиции «Аллеи славы», посвященной победам российских спортсменов в водных видах спорта. Одна из стел — об успехах всемирно известной чемпионки из Самары Марии Киселёвой. Выставка, созданная Обществом «Знание» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в честь достижений наших соотечественников на мировой спортивной арене, открылась на ВДНХ в начале декабря прошлого года. Первые стелы осмотрел Президент России Владимир Путин во время посещения Выставки “Россия”.

Герои новой экспозиции «Аллеи славы» — российские чемпионы в водных видах спорта, среди них 3-кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионки мира, 9-кратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Мария Киселёва, которая родилась в Самаре. В бассейн её привели родители в возрасте трех лет. Мария втянулась в тренировочный режим и быстро доказала, что способна покорить любые вершины. Артистичность, необходимая для синхронного плавания, пригодилась спортсменке и после завершения спортивной карьеры: она успешно работала телеведущей и снималась в кино. Также Мария Киселева ведет активную общественную деятельность и участвует в реализации различных проектов.

Также героями новой экспозиции «Аллеи славы» стали: 7-кратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы Светлана Ромашина; 5-кратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы Наталья Ищенко; олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы Максим Опалев; олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион Европы Алексей Свирин; 2-кратный олимпийский чемпион, 5-кратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы Дмитрий Саутин и 11-кратная чемпионка мира, 9-кратная чемпионка Европы, 2-кратная победительница Всемирных Игр Екатерина Михайлушкина. Спортсмены лично приняли участие в торжественной церемонии открытия выставки, посвященной водным видам спорта, и заложили свои главные награды в стелы.

Кроме того, среди спортсменов, чьи имена известны каждому болельщику и чьи медали представлены на выставке, 2-кратный олимпийский чемпион, 2-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы Евгений Рылов, 4-кратный олимпийский чемпион, 4-кратный чемпион мира, 5-кратный чемпион Европы Владимир Сальников.

На церемонии выступил заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Кирилл Хвиль, он поздравил спортсменов, их тренеров и всех присутствующих с открытием новой экспозиции «Аллеи славы», посвященной водным видам спорта.

«В нашей стране почти три миллиона рек и более двух миллионов озер, в том числе самое глубокое озеро на планете – Байкал. Как здесь не заниматься водными видами спорта? Наши соотечественники проявляют огромную любовь к ним, и эта любовь отразилась в большой коллекции наград: более 100 олимпийских медалей и более 200 медалей разных мировых первенств. Наши спортсмены навечно вписали свои имена в историю мирового спорта, а помогло им в этом невероятное трудолюбие и упорство – то, что лежит в основе ДНК нашего великого народа. И сегодня на реальных примерах чемпионов мы видим, что нет ничего невозможного. «Аллея славы» дает возможность почувствовать энергетику усилий и самопожертвования российских чемпионов, дает огромный заряд, импульс действовать, пробовать! Поэтому мы очень благодарны спортсменам, которые предоставили медали для нашей экспозиции и Министерству спорта РФ за важный вклад в поэтапную реализацию этого проекта. Дорогие друзья, вдохновляйтесь успехами наших великих спортсменов и уверенно идите вперед к новым свершениям!» – сказал Кирилл Хвиль.

В честь открытия новых стел Общество «Знание» как генеральный партнер образовательной программы Выставки “Россия” организовало серию встреч с чемпионами, чтобы гости смогли больше узнать о спортивных достижениях страны и вдохновиться примером настоящих чемпионов. В этот день в павильоне № 57 «Россия — Моя история» перед аудиторией выступили Светлана Ромашина и Наталья Ищенко. Спортсменки поделились своими мнениями о том, как России удалось занять лидерские позиции в синхронном плавании, а также отметили, какую роль в их жизни сыграли наставники. Екатерина Михайлушкина рассказала об особенностях подводного плавания и силе самодисциплины, Алексей Свирин — о вызовах, которые сегодня стоят перед Федерацией гребного спорта РФ, Владимир Сальников — об успешном преодолении страхов и неудач в спорте, а Максим Опалев — о пути чемпиона и поиске себя после завершения спортивной карьеры. Также в павильоне 19 января выступил Дмитрий Саутин. Он отметил, как поддержка семьи помогает в покорении новых вершин, и дал советы юным спортсменам. 

«Аллея славы» в честь достижений российских атлетов на мировой арене открылась 6 декабря 2023 года экспозицией о победах российских атлетов в боевых искусствах. Позже наряду с ними появились стелы с именами чемпионов в зимних видах спорта, стрелковом спорте и фехтовании. Теперь посетители ВДНХ смогут увидеть еще и подлинные золотые медали российских спортсменов за победы в водных видах спорта: плавании, синхронном и подводном плавании, прыжках в воду и гребном спорте. В планах Российского общества «Знание» дальнейшее расширение «Аллеи славы». 7 февраля, в день 10-летия Зимних Олимпийских игр в Сочи, экспозиция займет сразу две аллеи. Выставка расположена с правой и левой стороны от Павильона №1, недалеко от Главного входа на ВДНХ.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Москва Россия Самара

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