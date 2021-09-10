Стартует Всероссийский конкурс творческих работ «Открываем Россию заново. Всей семьей!»

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Уральский государственный педагогический университет и Свердловское областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» объявляют о запуске Всероссийского конкурса творческих работ «Открываем Россию заново. Всей семьей!». Конкурс призван популяризировать туристическую привлекательность российских регионов для семейных путешествий.

Жителей Самарской области приглашают рассказать о самых интересных семейных путешествиях по нашему региону и не только. До конца года граждане Российской Федерации без возрастных ограничений могут принять участие в конкурсе. Для этого необходимо записать видеоролик не более 3 минут о своем путешествии с семьей, написать увлекательное эссе или составить мультимедийную презентацию. А можно сделать уникальную фотографию, отражающую суть путешествия с родными людьми. Главный приз – путешествие всей семьей по России.

Подробная информация по конкурсу на сайте: https://rgofest.ru/.