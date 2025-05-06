Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Самарской области

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В сообществе «Дороги Самарской области» в социальной сети «ВКонтакте» — стартовал опрос общественного мнения о ремонте дорог в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Самарской области. Адрес сообщества — https://vk.com/idzhdsamarobl (пост с опросом закреплен).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос: «Как минимизировать неудобства водителей во время дорожного ремонта?». Среди вариантов ответов – проведение работ в ночное время, перестройка режима работы светофорных объектов, полное перекрытие или ремонт дорог по полосам, своевременное информирование о предстоящих работах.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовала в 2025 году. Приоритетными задачами нацпроекта являются приведение в нормативное состояние существующих дорожных объектов, особенно на участках с высокой интенсивностью движения, обеспечение безопасности дорожного движения, внедрение искусственного интеллекта.

Благодаря нацпроекту до конца 2030 года нормативное состояние региональных трасс должно повыситься до 60%, а уровень норматива муниципальных составить 85%. Также Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача повысить норматив опорной сети дорог до 85%.

В 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрен ремонт 234,7 км дорог, в том числе 195,8 км – регионального значения, 29,2 км в Самаре и 9,7 км в Тольятти.

Помимо обновления дорожного покрытия вдоль автомобильных дорог регионального и местного значения предусмотрены работы по строительству и ремонту тротуаров, устройству улично-дорожного освещения. Дороги обеспечат современными средствами безопасности дорожного движения, в том числе светофорными объектами, пешеходным и барьерным ограждением, искусственными дорожными неровностями.

Опрос об оценке качества дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 июля 2025 года.