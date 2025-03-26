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Старшеклассники и студенты двух районов Самары познакомились с профессиями сотрудников МВД

26 марта 2025 15:10
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Студенты и школьники  также получили информацию о вузах системы МВД России. 

Старшеклассники и студенты Железнодорожного и Ленинского районов познакомились с профессиями сотрудников МВД.

19 марта в Самарском университете государственного управления «Международный институт рынка» прошла интерактивная выставка профессий МВД в рамках Всероссийского проекта «Первые в профессии». Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области реализует проект совместно с Главным управлением министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области. 
 
В мероприятии приняло участие 460 человек, среди них 230 школьников, обучающихся в старших классах, и 230 студентов ССУЗов и ВУЗов. Участники посетили интерактивные тематические площадки, на которых получили представление о разнообразии и специфике профессий сотрудников МВД.

«Проведение таких мероприятий — очень нужно, полезно и интересно. Интерактивная профориентация помогает учащимся погрузиться в тему, пообщаться с представителями разных специальностей, понять, как все устроено изнутри. Кто знает, может среди этих ребят есть будущие сотрудники МВД. В любом случае, попробовать себя в чем-то новом - это всегда увлекательно», - сказала заместитель главы города, руководитель департамента образования администрации г.о. Самара Ирина Коковина.
 
В ходе профориентационной экскурсии школьники и студенты познакомились с историей органов внутренних дел Самарской области, работой следственно-оперативной группы, Госавтоинспекции, управления по вопросам миграции, кинологов, криминалистов и других экспертов. А также получили информацию о вузах системы МВД России. 

«Наша задача - помочь ребятам, которые стоят на пороге выбора профессии. Уверен, что сегодня они узнали много нового и полезного. У нас уже были случаи, когда после таких мероприятий молодые люди писали заявление на то, чтобы вступить в ряды полиции и попробовать свои силы в этой деятельности», - отметил председатель совета местного отделения «Движение Первых» Сергей Пушняк.
 
В заключении мероприятия прошел концерт оркестра Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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