Стала известна программа фестиваля «Ярмарка вкусов» в Самаре

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23 и 24 июля 2022 г. в г. Самаре на пл. Куйбышева будет проходить региональный фестиваль «Ярмарка вкусов», приуроченный ко Дню работника торговли.

Весь субботний день, 23 июля, с 11:00 до 21:00 ч. на главной площади Самары будет звучать музыка, работать аниматоры, фотозоны, на фестивальной сцене будут работать ведущие, проходить творческие и тематические программы.

Гостям раздадут жетоны для голосования по конкурсу «Лучший работник торговли».

Одновременно развернётся ярмарочная торговля местных производителей по сниженным ценам, фестиваль «Гриль а-ля рюс», а также мастер-классы: кулинарные – по приготовлению рёбер и бургеров; лепка глиняной игрушки, резьба по дереву, плетение кукол из рогозы; роспись гипсовых фигур; роспись по ткани и на коже; ткачество на станке.

В течение дня на фестивальной сцене будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы: музыкальный проект «Кирилл да Марья шоу», шоу-проект «КузьмИнишна», Государственный Волжский русский народный хор, певец Михаил Морозов и финалистка шоу «Голос.Дети» Юлия Гаврилова, виртуоз русской балалайки Дмитрий Буцыков.

Также состоятся выступления силового шоу «Витязи» (силовой экстрим, бодибилдинг, зрелищные трюки).

Гостей праздника ждут розыгрыши-викторины от партнёров мероприятия, посвящённыее купеческой истории и традициям, интерактивные развлечения. Детям предложат подвижные игры от театра «Анимашки-шоу».

В 18:50 состоится конкурс на поедание плова на время. В 19:50 – объявление результатов мастер-классов и победителей в конкурсе на звание «Лучший работник торговли».

24 июля, с 11:00 до 18:00 часов - ярмарочная торговля местных производителей по сниженным ценам, фестиваль «Гриль а-ля рюс», а также мастер-классы: кулинарные – по приготовлению рёбер и бургеров; лепка глиняной игрушки, резьба по дереву, плетение кукол из рогозы; роспись гипсовых фигур; роспись по ткани и на коже; ткачество на станке.

Приглашаем жителей и гостей Самары за хорошим настроением, угощением и покупками!

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