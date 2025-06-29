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Средняя ожидаемая зарплата подростков в России в возрасте от 14 до 18 лет в 2025 году достигла 31,4 тыс. рублей в месяц

29 июня 2025 11:02
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Средняя ожидаемая зарплата подростков в России в возрасте от 14 до 18 лет в 2025 году достигла 31,4 тыс. рублей в месяц.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на HeadHunter.

Как сообщается, с начала года подростки разместили более 682 тыс. резюме, а работодатели направили почти 3 млн приглашений. Это свидетельствует о высоком интересе к подработке среди молодёжи и о спросе со стороны бизнеса.

Уточняется, что подростки чаще всего выбирают работу в сфере обслуживания, логистики и продаж. Наиболее популярными стали профессии официанта, бармена и баристы (9% резюме), упаковщика и комплектовщика (7%), менеджера по продажам и работе с клиентами (5%).

Также в десятку самых популярных подработок летом 2025 года вошли курьер (5%), разнорабочий, оператор кол-центра и продавец-консультант / кассир (по 4%), кассир-операционист (3%), грузчик и администратор (по 2%).

Теги: Опрос

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