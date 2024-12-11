Средний бюджет самарцев на новогодние каникулы составляет 19 800 рублей

154

Бюджет среднестатистического россиянина на праздник и каникулы за год вырос на 7%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый третий россиянин занят планированием расходов на праздник и каникулы. В среднем экономически активные граждане рассчитывают потратить за праздники по 21 тысячи рублей на человека (в эту сумму не входят расходы на подарки — их мы посчитали отдельно). За год бюджет вырос на 7%.

В Самаре в этом году бюджет праздников у горожан в среднем составит 19,8 тыс. руб. Годом ранее респонденты собирались тратить на аналогичные цели 18,7 тыс. руб., в 2022 – 18,0 тыс. руб., в 2021 – 19,3 тыс. руб., в 2020 году – 20,0 тыс. руб., а в 2019 – 18,6 тыс.руб.



Женщины чаще предпочитают рассчитать траты заранее (36% против 30% среди мужчин). Женский бюджет меньше мужского: 19500 и 22200 рублей соответственно.



Россияне с зарплатой от 100 тысяч рублей планируют свои расходы на первую декаду января чаще тех, кто зарабатывает меньше (35%). Закономерно, что больше потратят те, у кого зарплата выше: 16200 среди опрошенных с зарплатой до 50 тысяч рублей и 24300 среди зарабатывающих от 100 тысяч.



Опрос экономически активного населения городов-миллионников показал, что самые большие праздничные бюджеты в этом году — у москвичей и петербуржцев (24100 и 22400 на человека соответственно). В топ-5 вошли Красноярск, Екатеринбург и Самара (20500, 20200 и 19800 соответственно). В Нижнем Новгороде планируемые расходы на 11% выше, чем в прошлом году (18300 рублей), в Перми и Новосибирске — на 10% (18400 и 18000 рублей соответственно).



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 689

Время проведения: 12 ноября — 10 декабря 2024 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 5000 респондентов



Вопросы:

«Планируете ли вы бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы?»;

«Какую сумму вы планируете потратить на одного человека (без учета расходов на подарки)?» (рассчитана средняя сумма, руб.)