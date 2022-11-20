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Среди самарцев больше тех, кому дарить подарки приятнее, чем получать их

20 ноября 2022 11:16
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среди самарцев больше тех, кому дарить подарки приятнее, чем получать их

В преддверии Нового года сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что самарцы любят больше — дарить или получать подарки. В опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Большинству самарцев в равной степени нравится и дарить, и принимать подарки (59%). Среди оставшихся лидируют дарители: 21% больше любят процесс преподнесения подарков за сопутствующие ему радость и удивление, 14% больше нравится принимать презенты, 6% признались, что не любят ни получать, ни дарить подарки.

Женщины чаще мужчин считают и дарение, и получение подарков одинаково волнующим: «Приятно дарить радость и испытывать ее самой». Среди мужчин больше тех, кому процесс преподнесения подарков нравится больше получения (34 и 27% соответственно): «Мне нравится дарить подарки, когда я вижу счастливые глаза тех, кому я сделал подарок. Если ещё и угадал с ним — просто бесценно».

Чем старше респонденты, и чем выше уровень дохода, тем больше среди них тех, кто любит бескорыстно одаривать. Среди горожан, имеющих детей, больше тех, кому нравится процесс дарения, чем среди бездетных.

Время проведения: 11—16 ноября 2022 года

Теги: Опрос

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