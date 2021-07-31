Среди "мужских" профессий женщины хотели бы попробовать силы в качестве пилотов

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После вступления в силу приказа Минтруда, женщинам стали доступны более ста «мужских» профессий. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob женщины и мужчины из всех округов страны рассказали, в каких традиционно мужских и женских сферах деятельности соответственно они хотели бы попробовать поработать. Среди интересных им гендерноориентированных сфер деятельности россияне называли как те, что являются таковыми по закону, так и те, где существует гендерный перекос.



Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы попробовать себя в роли пилота (9%). Поработать водителем хотели бы 7% женщин. Для 5% россиянок желанной является любая высокооплачиваемая или руководящая должность, т.к. они считают, что карьерные вершины покоряются только мужчинам. По 3% голосов набрали такие профессии как космонавт, полицейский, сварщик следователь и строитель. 2% россиянок не отказались бы поработать автослесарем. Еще столько же предпочли бы работу машинистом метро или программистом (по 2%). 2% жительниц страны заявили, что уже работают в традиционно мужской профессии (назывались профессии крановщика, теплотехника, энергетика). Среди других профессий, в которых женщины хотели бы попробовать свои силы, — военный, капитан корабля, реставратор, ученый, электрик (20%). Не хотели бы менять свою профессию на мужскую 26% респонденток.



А вот среди мужчин примерить на себя женскую профессию не готовы 47%. 4% мужчин хотели бы поработать поваром или кондитером, 3% — продавцом. По 2% мужчин хотели бы попробовать свои силы в качестве бухгалтера, водителя трамвая, швеи, парикмахера, администратора. Еще 2% мужчин хотели бы переквалифицироваться в домохозяйку, т.е. домохозяина. Примерить на себя любую высокооплачиваемую или руководящую женскую должность хотели бы также 2% мужчин. Среди других женских профессий, в которых опрошенные мужчины готовы попробовать свои силы, они указывали дизайнера, актрису, доярку, массажиста, секретаря (17%). Некоторые мужчины, впрочем, их менее 1%, хотели бы испытать на себе все прелести материнства.