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Спрос на психологов в Самарской области за пять лет вырос более чем в 8 раз

25 ноября 2024 10:06
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Спрос на психологов в Самарской области за пять лет вырос более чем в 8 раз

Аналитики hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали, как изменился спрос на психологов за последние пять лет в России и Самарской области, а также - в каких психологических услугах больше всего нуждаются российские работники.

Спрос на психологов растет
 

С января по ноябрь 2024 российские работодатели открыли 5,3 тысячи вакансий для психологов, и это в 6,3 раза больше, чем за аналогичный период в 2019 году. В Самарской области за прошедшие пять лет спрос на специалистов-психологов вырос в 8,6 раза.

Среди российских регионов больше всего психологов требуется в Москве (28% от всех вакансий для данных специалистов в стране), Санкт-Петербурге (12%), Московской области (6%), Краснодарском крае (5%) и Республике Татарстан (4%).

Активнее всего открывали вакансии психологов в этом году образовательные учреждения (28% от всех таких вакансий), компании медицинской направленности (24%), ИТ-компании (6%), общественные организации (5%), нефтегазовый и финансовый сектора (по 4%).
 

Конкуренция за работу психолога выше нормы
 

Несмотря на существенную динамику вакансий, интерес к карьере в психологии со стороны соискателей настолько высок, что конкуренция за работу выходит далеко за пределы нормы (4,0 – 7,9 резюме на вакансию). В данный момент на одну вакансию психолога в России приходится 49 резюме потенциальных кандидатов. В Самарской области – 42,9 резюме на вакансию.

Самый высокий конкурс за работу психологами зафиксирован в Удмуртской Республике (165 резюме на вакансию), Тверской области    (134), Ханты-Мансийском АО (99,5), Кировской области (98) и Саратовской области (96,7). Напротив, самая низкая конкуренция будет в таких регионах как Еврейская АО (3 резюме на вакансию), Республике Алтай (6), Республике Калмыкия (9), Липецкой области (11,6) и Сахалинской области (12).
 

Сколько зарабатывают психологи
 

Работодатели, которые искали в этом году психологов в Самарской области, готовы платить этим специалистам 40 000 рублей в среднем. Это ниже средних зарплатных предложений по региону, которые составляют 61 500 рублей.

На самые высокие заработки могут рассчитывать специалисты-психологи в Москве (75 300 рублей, в среднем), Камчатском крае и Ямало-Ненецком АО         (по 70 000 руб.), Республике Дагестан (60 000 руб.), а также Московской области и Приморском крае (по 60 000 руб.).
 

В каких программах психологической поддержки нуждаются работники
 

Опрос, проведенный hh.ru в этом году, показал, что психологическая поддержка со стороны работодателя остается в приоритете у соискателей, среди всех программ заботы. При этом 80% опрошенных заявили, что в их компаниях такие программы отсутствуют.

Среди разных форматов психологической помощи, самый высокий запрос у работников в данный момент – это программы по измерению и снижению стресса (выбор 55% респондентов), мастер-классы по личностному развитию (48%), консультации корпоративного психолога (41%), психологическая помощь онлайн (23%), арт-терапия (22%), а также горячая линия психологической поддержки (15%).

Теги: Опрос

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