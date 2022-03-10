Спрос на персонал в Самарской области растет быстрее, чем по стране в целом

189

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, подвела итоги февраля на рынке труда Самарской области и выяснила, как в регионе изменился спрос на персонал.

В феврале 2022 года количество активных вакансий в Самарской области выросло на 41% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года. Активность работодателей в регионе выше, чем по стране в целом: по России количество вакансий увеличилось на 26% к прошлому году.

По сравнению с январем 2022 года рынок труда также демонстрирует рост спроса на персонал: так, в Самарской области в феврале было открыто на 9% больше вакансий, чем месяц назад, а по стране в целом – на 8% больше.

Год к году в регионе наиболее ощутимо вырос спрос на работников в профессиональных сферах «Добыча сырья» (+141% к февралю 2021 года), «Строительство, недвижимость» (+102%), «Транспорт, логистика» (+100%), «Спорт, фитнес, красота» (+100%), «Рабочий персонал» (+80%).

В то же время сократилось количество активных вакансий в профобласти «Автомобильный бизнес» (-39%), в банковской сфере (-26%).

Добавим, что наиболее востребованными у работодателей Самарской области сегодня являются специалисты профессиональных сфер «Продажи» (34% от общего числа февральских вакансий), «Рабочий персонал» (14%), «Строительство, недвижимость» (13%), «Транспорт, логистика» (12%), «Производство» (11%).