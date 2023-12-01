Я нашел ошибку
Главные новости:
Худрук Мариинского театра Валерий Гергиев возглавил Большой театр
В номинации «Правоприменительная практика».
Специалисты «Т Плюс» стали лауреатами премии «Юрист года в Самарской области»
Расскажут о важности сохранения исторической правды в условиях информационной войны и современном понимании патриотизма.  
В Самарском Историческом парке пройдет военно-патриотический форум «Знание.Герои»
На площадке международной выставки «Россия», которая сейчас проходит в столице, состоялось заседание Клуба занятой молодёжи.
Кадровый потенциал Самарской области презентовали в Москве
Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки, наклеить марку.
Новогодний почтовый ящик для писем Деду Морозу появился в Самаре
В связи с установлением холодной погоды с 30 ноября они продолжили свою работу на новом месте – на пересечении улиц Киевской и Тухачевского.
Сельхозярмарки, работавшие у музея Алабина и в поселке Мехзавод, переехали на новое место
Высокой награды он удостоен за труды во благо Светлой Православной Церкви.
Помощник начальника УФСИН СО награжден Серебряным крестом
По замыслу скульптора композиция должна отражать представление об учителе людей разных поколений.
В Самаре открыли скульптурную композицию «Первый учитель»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.58
-0.3
EUR 96.88
-0.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Декабрьские мероприятия пройдут в самарском в Музее-галерее «Заварка»
ОДК-Кузнецов стал финалистом «Межрегиональной Квиз-Лиги. Самара»
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты «Т Плюс» стали лауреатами премии «Юрист года в Самарской области»

1 декабря 2023 19:59
165
В номинации «Правоприменительная практика».

Коллектив Регионального центра правового обеспечения ПАО «Т Плюс» в Самаре стал победителем Премии «Юрист года в Самарской области-2023» в номинации «Правоприменительная практика». Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия по случаю празднования профессионального праздника Дня юриста с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Большая энергетика» является емкой и многогранной сферой в части юридического сопровождения. Споры в области производства, передачи, сбыта и потребления энергетических ресурсов, технологического присоединения к сетям требуют от юриста высокой экспертности не только в области права, но и в технических и расчетных вопросах. В этом году члены Исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России отметили важность сформированной юристами ПАО «Т Плюс» правоприменительной практики для юридического сообщества и общественности в целом.

«Вручение престижной юридической премии - это оценка работы всего коллектива Центральной службы правового обеспечения в целом. Столь высокое признание юристов «Т Плюс» подтверждает, что мы являемся лидерами в нашей отрасли. Мы благодарим экспертов Премии и председателя Совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Юрия Михайловича Шевцова за столь высокую оценку нашего вклада в формирование правоприменительной практики. Для нас это стимул к дальнейшему профессиональному росту», - отметила начальник Управления правового обеспечения энергоснабжения РЦПО в Самаре Анна Пасынкова.

Ежегодно Премией «Юрист года» отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.

 

 

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Презентация прошла на площадке Дома народов России в Москве.
29 ноября 2023, 17:14
«Т Плюс» выпустила уникальную книгу с ранее не издававшимися сказками малых народов России
Презентация прошла на площадке Дома народов России в Москве. ЖКХ
422
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции.
20 ноября 2023, 17:18
Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» открыты каналы передачи показаний приборов учета
От своевременной передачи данных счетчиков зависит актуальность начислений в квитанции. ЖКХ
2251
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает информацию о поверке приборов учета.
17 ноября 2023, 16:14
«ЭнергосбыТ Плюс»: истекает срок поверки индивидуальных приборов учета тепла от 5 тысяч жителей региона
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает информацию о поверке приборов учета. ЖКХ
1129
В центре внимания
Во внутригородских районах Самары стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
1 декабря 2023  13:32
В Самаре стартовал конкурс на лучшее новогоднее оформление
253
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
1 декабря 2023  12:51
Инвестиционную привлекательность Самарской области обсудили на выставке-форуме «Россия»
230
Отдельные слова благодарности за проявленный интерес к Самарской области глава региона адресовал зрителям концерта.
30 ноября 2023  22:19
День Самарской области на выставке «Россия» завершился двумя праздничными концертами
540
30 ноября 2023  21:16
Дмитрий Азаров в Москве на ВДНХ  вручил российским паралимпийцам изготовленные в регионе сани для следж-хоккея
1082
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с российскими космонавтами поздравили новую самарскую семью с бракосочетанием на ВДНХ.
30 ноября 2023  19:29
Клятва в любви, обмен кольцами и поздравления с МКС: самарская пара поженилась на выставке «Россия»
413
Весь список