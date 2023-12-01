Специалисты «Т Плюс» стали лауреатами премии «Юрист года в Самарской области»

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Коллектив Регионального центра правового обеспечения ПАО «Т Плюс» в Самаре стал победителем Премии «Юрист года в Самарской области-2023» в номинации «Правоприменительная практика». Награждение прошло в рамках торжественного мероприятия по случаю празднования профессионального праздника Дня юриста с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Большая энергетика» является емкой и многогранной сферой в части юридического сопровождения. Споры в области производства, передачи, сбыта и потребления энергетических ресурсов, технологического присоединения к сетям требуют от юриста высокой экспертности не только в области права, но и в технических и расчетных вопросах. В этом году члены Исполнительного комитета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России отметили важность сформированной юристами ПАО «Т Плюс» правоприменительной практики для юридического сообщества и общественности в целом.

«Вручение престижной юридической премии - это оценка работы всего коллектива Центральной службы правового обеспечения в целом. Столь высокое признание юристов «Т Плюс» подтверждает, что мы являемся лидерами в нашей отрасли. Мы благодарим экспертов Премии и председателя Совета Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России Юрия Михайловича Шевцова за столь высокую оценку нашего вклада в формирование правоприменительной практики. Для нас это стимул к дальнейшему профессиональному росту», - отметила начальник Управления правового обеспечения энергоснабжения РЦПО в Самаре Анна Пасынкова.

Ежегодно Премией «Юрист года» отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и законных интересов граждан, развитие российской юридической науки. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством.