Специалисты «РКС-Самара» обновили сети водоотведения на ул. Фрунзе

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Старый центр Самары - место загадок и тайн не только исторических, но и коммунальных. Сети там строились давно, с течением времени данные о некоторых участках устарели или вовсе потерялись. Так, во время работ на ул. Фрунзе специалисты «РКС-Самара» почти случайно обнаружили неисправную внутридворовую канализационную трубу диаметром 150 мм, которая когда-то технически не слишком удачно была подсоединена к уличной сети водоотведения.

Приняли решение заменить участок линии, а заодно построить новый канализационный колодец в месте соединения внутридворовой и уличной линий для более удобной дальнейшей эксплуатации. Работы велись в сложных условиях: близко проходит трамвайная линия, транспорт даже пришлось пустить в объезд на несколько дней, а под землёй - скопление коммуникаций, которые приходилось обкапывать вручную.

Работы велись круглосуточно: специалисты цеха эксплуатации канализационных сетей «РКС-Самара» переложили 23 метра трубы и смонтировали колодец глубиной 4,5 метра. К концу этой недели основное строительство завершили, движение трамваев восстановлено в прежнем режиме. В ближайшее время будет проведено благоустройство участка.