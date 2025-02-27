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Специалисты "РКС-Самара" ночью провели ремонт крупного водовода в Куйбышевском районе

27 февраля 2025 12:28
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Специалисты "РКС-Самара" ночью провели ремонт крупного водовода в Куйбышевском районе

Специалисты «РКС-Самара» провели ремонт водовода диаметром 700 мм на Новокуйбышевском шоссе в короткий срок. Устранение повреждений на крупных сетях, от которых запитано большое количество домов, всегда требует особой подготовки от ресурсной компании. Несколько дней сотрудники профильного цеха работали на месте техотказа, готовили участок для ремонта, делали пробные отключения, откачивали воду, делали расчёты и прогнозы. Под отключение попадали несколько котельных и работы необходимо было скоординировать со службами, отвечающими за подачу тепла, обеспечить котельные бойлерами.

Основные работы были проведены с 26 на 27 февраля, специально в ночь, чтобы минимизировать неудобства для жителей. Полной уверенности, что всё пройдет гладко не было, готовили планы продолжения работ на следующую ночь. Готовились к худшему, надеялись на лучшее, так и сработали.

Водовод отключили в 23.00 26 февраля. Чтобы провести работы максимально оперативно, были задействованы три бригады цеха водопроводных сетей №1. Два сварщика одновременно восстанавливали герметичность стыкового соединения на стальной трубе. И уже в 4.30 утра 27 февраля водовод был запущен в работу, а холодное водоснабжение в Куйбышевском районе восстановлено в штатном режиме. Большинство жителей не почувствовали никаких неудобств.

Помощь ресурсной компании в организации работ, в оповещении жителей оказали районная и городская администрации. 

Теги: РКС-Самара

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