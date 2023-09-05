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Специалистов приглашают к участию в международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО Осень – 2023»

5 сентября 2023 14:30
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Посещение выставки для всех специалистов бесплатное.

Представители администраций, специалисты культурно-досуговой сферы приглашаются к участию в 17-й Московской международной выставке «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО Осень – 2023».

С 11 по 13 октября 2023 года в Москве, в павильоне № 57 на ВДНХ, состоится 17-я Московская международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование «РАППА ЭКСПО Осень – 2023». В России, СНГ и Восточной Европе она является крупнейшей тематической выставкой, демонстрирующей новейшие достижения в индустрии развлечений и отражающей актуальные концепции развития парков культуры и отдыха, досуговых комплексов.

На выставке продемонстрируют новейшее парковое оборудование, аттракционы, оснащение для детских и спортивных площадок, технологии виртуальной реальности. Также будут представлены решения по благоустройству общественных пространств и других территорий, их ландшафтному и тематическому оформлению. Кроме того, можно будет ознакомиться со спектром услуг по сертификации аттракционов и устройств для развлечений, по проектированию парков, аквапарков и развлекательных центров. Помимо этого, в рамках выставки будут затронуты вопросы обучения персонала, организации праздничных мероприятий, услуг общественного питания и т. п.

Как отмечает организатор – Российская Ассоциация Парков и Производителей Аттракционов (РАППА), такие выставки регулярно посещают представители администраций городов, руководители и специалисты парков, развлекательных центров, культурно-досуговых комплексов, производители аттракционной техники и другие заинтересованные лица из России, СНГ и зарубежных стран.

Посещение выставки для всех специалистов бесплатное.

Помимо этого, пройдет и ряд деловых и образовательных мероприятий, на которых будут рассмотрены актуальные вопросы развития индустрии досуга в России. В их числе:

- 10 октября 2023 года – воркшоп «Общепит в развлекательной индустрии – выгода, тренды, проблемы, проверки, вызовы, решения», а также семинар: «Безопасность детских площадок – травматизм и его последствия»;

- 11 октября 2023 года – бизнес - тренинг «Как создать парк мечты?» и семинар «Практическое применение Градостроительного кодекса Российской Федерации в индустрии развлечений»;

- 12 октября 2023 года – круглый стол «Актуальные вопросы эксплуатации систем автоматизированного контроля доступа на аттракционы», конференция «Перспективы и направления развития современной индустрии развлечений» и интерактивный семинар «Развлекательный бизнес: не совершайте наших ошибок! Какие проекты в парке становятся удачными, а какие нет».

Церемония закрытия выставки и вручение участникам дипломов запланировано на 13 октября 2023 года, с 15:00 до 16:00.

С подробной программой, условиями участия и формой заявки можно ознакомиться в приложениях

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Москва

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