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Спасенная полицейскими и волонтерами в Самаре собака обрела дом

24 июня 2021 11:20
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Спасенная полицейскими и волонтерами в Самаре собака обрела дом

В адрес начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова поступило письмо со словами благодарности. Авторы поделились подробностями истории, счастливый конец которой стал возможным благодаря помощи сотрудников самарской полиции.

«История с этой собачкой-дворняжкой началась еще зимой текущего года», - рассказывает в своем видеобращении одна из участниц событий. В наш приют для животных позвонили жильцы одного из домов, расположенных в Промышленном районе Самары. Они увидели, что неизвестный мужчина привязал собаку к забору рядом с детским садом, после чего оставил рядом корм и уехал. Когда мы приехали на место, то поняли, что собака испытывает сильный стресс и проявляет агрессию, - вспоминает зооволонтер. -  Мы бы не смогли самостоятельно справиться, и спустя несколько минут на помощь пришли сотрудники полиции.

Экипаж патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Самаре в составе Владимира Лазарева и Улукбека Ахмедова в ходе патрулирования улицы Зои Космодемьянской заметили возле забора детского учреждения группу людей и привязанную собаку. Когда они подъехали ближе, оказалось, что две девушки пытались помочь псу и отвязать его. Однако их усилия не давали результатов из-за агрессии животного: собака была сильно напугана, огрызалась, никого не подпускала к себе. Вместе с волонтерами полицейские смогли успокоить животное и отвязать от забора. Впоследствии Владимир и Улукбек помогли девушкам погрузить дворнягу в автомобиль волонтеров, чтобы они смогли отвезти ее в приют для оказания помощи.

«История получила счастливое продолжение: пса назвали Фениксом. Сейчас у него новая семья. Огромное спасибо сотрудникам полиции за проявленное внимание и сочувствие. Благодаря неравнодушию людей Феникс обрел новый дом и по-настоящему любящих хозяев!», - отмечают авторы письма.

Фото: скрин видео

 

Теги: приют собака

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