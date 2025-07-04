СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации

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9 июля с 13:00 по 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытая встреча с представителями Федеральной службы судебных приставов России. Специальные гости библиотеки ответят на все вопросы, связанные с исполнением судебных решений.

У вас никак не получается осуществить взыскание причитающихся долгов? Нужно рассчитать размер задолженности по алиментам? Считаете, что на ваше имущество по ошибке наложен запрет на регистрационные действия? Подсказать, что делать с этими и многими другими проблемами исполнительного производства, смогут сотрудники отдела судебных приставов Октябрьского района г. Самары и Главного управления ФССП России по Самарской области!

Бесплатная консультация состоится в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, которая в этом году проводится с 7 по 11 июля.

9 июля (начало в 13:00), Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный! 18+

Фото: пресс-служба СОУНБ