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Социальных работников в Самарской области поздравили с профессиональным праздником

8 июня 2022 12:39
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Социальных работников в Самарской области поздравили с профессиональным праздником

На территории губернии работают более пяти тысяч человек, которые посвятили свою жизнь служению и заботе о людях.

Волонтеры партийного центра работали с соцработниками рука об руку во время пандемии. За долгие два года успели со многими познакомиться и даже подружиться.  Среди их подопечных – ветераны, труженики тыла, одинокие пожилые, а также многодетные и неполные, нуждающиеся семьи. Как это часто бывает, многие из сотрудников встретили праздник на «боевом» посту.

Накануне губернатор Самарской области, секретарь Самарского реготделения партии Дмитрий Азаров поздравил социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил за сердечность, отзывчивость и полную отдачу в своей нелегкой работе, которая стала призванием. Он отметил, что социальных работников часто называют ангелами-хранителями. Такими их считают те, к кому они приходят на помощь, родные и близкие этих людей, которые зачастую опускают руки, сталкиваясь с невзгодами.

«От всей души поздравляю с праздником людей, у которых большое сердце и неравнодушная душа. Знаю, что в этой сфере практически нет людей, которые не ощущают, что дело, которому они посвятили свою жизнь, является призванием. Невозможно творить добро по указанию сверху, и вы творите добро по зову души. Огромное вам за это спасибо!», - обратился Дмитрий Азаров к работникам социальной сферы:

Сегодня депутаты фракции «Единой России», волонтеры и активисты местных отделений партии поздравляют сотрудников Центров социального обслуживания населения в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Похвистнево, Кинеле, селах Красный Яр, Большая Черниговка, Приволжье, Мусорка Ставропольского района.

Не только самые теплые и искренние слова благодарности адресуют самарские единороссы работникам социальной сферы, но и привезли им сладкие подарки в день профессионального праздника – выполненные по специальному заказу торты. 

Сотрудников АНО "ЦСОН "Центральный" городского округа Самара" поздравил депутат фракции «Единой России» Самарской губернской думы Роман Балтер.

«На ваших плечах лежит ответственность за тех, кто нуждается в вашей помощи, в социальной защите. Именно вы улучшаете жизненные условия нуждающихся. Пусть же и в вашей жизни будет только хорошее и доброе. Крепкого вам здоровья, благополучия и большого семейного счастья!», - поблагодарил соцработников депутат-единоросс.

                       

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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