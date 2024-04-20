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Сотрудники УФСИН СО приняли участие в общегородском субботнике

20 апреля 2024 18:35
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Поддержать чистоту работники управления решили не только возле своей работы, но и на центральной улице Куйбышева и на территории Александро-Невской часовни.

По сложившейся традиции в апреле в городе Самара проходит традиционный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий после зимы.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области не остались в стороне от общегородского мероприятия, и вышли на весеннюю уборку.

Поддержать чистоту работники управления решили не только возле своей работы, но и на центральной улице Куйбышева и на территории Александро-Невской часовни.

В завершении мероприятия все участники субботника смогли пообедать гречневой кашей с чаем, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

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