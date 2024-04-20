Сотрудники УФСИН СО приняли участие в общегородском субботнике

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По сложившейся традиции в апреле в городе Самара проходит традиционный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий после зимы.



Сотрудники УФСИН России по Самарской области не остались в стороне от общегородского мероприятия, и вышли на весеннюю уборку.



Поддержать чистоту работники управления решили не только возле своей работы, но и на центральной улице Куйбышева и на территории Александро-Невской часовни.



В завершении мероприятия все участники субботника смогли пообедать гречневой кашей с чаем, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО