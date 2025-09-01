Сотрудники Сызранского ЛО МВД приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний

140

1 сентября руководство и личный состав Сызранского линейного отдела приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных началу нового учебного года.

Начальник полиции Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Ринат Камалетдинов выступил на праздничных мероприятиях в ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань и в Сызранском филиале Самарского экономического университета. От имени руководства и коллектива отдела он поздравил учащихся, преподавателей и родителей с Днем знаний, пожелал ученикам и студентам успехов в освоении новых знаний, высоких достижений и плодотворной учебы.

Заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте подполковник внутренней службы Станислав Ставропольцев принял участие в торжественной линейке в ГБОУ лицей г. Сызрани.

Сотрудники Сызранского линейного отдела также приняли участие в проведении торжественных мероприятий, прошедших в ГБОУ СОШ № 21, № 12, № 38, № 29 г. Сызрани, ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани, ГБОУ СОШ № 9 г. Октябрьск, ГБОУ ООШ № 2 г. Октябрьск, МБОУ СОШ № 6 г. Кузнецк.

В рамках проведения открытых уроков правоохранители уделили особое внимание разъяснению правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Учащимся, проживающим в непосредственной близости от зоны повышенной опасности, были разъяснены основные меры предосторожности и последствия их несоблюдения.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте