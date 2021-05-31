Сотрудники СК СО организовали  экскурсию в зоопарк для ребятишек социального приюта

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян посетил с рабочим визитом Исаклинскую центральную районную больницу.
Армен Бенян представил нового главврача Исаклинской ЦРБ Александра Медведева коллективу больницы
В марте обвиняемая в квартире дома в Центральном районе Тольятти осуществляла организацию и проведение азартных игр с использованием Интернета.
За организацию игорной деятельности тольяттинка пойдет под суд
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Самарский адвокат осуждена за покушение на мошенничество
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Виктор Кудряшов провел оперативное совещание
Проверять салоны общественного транспорта на предмет ношения масок будут до полного снятия режима повышенной готовности в связи с пандемией.
Соблюдение масочного режима в Самаре по-прежнему на усиленном контроле
Объявлены победители Всероссийского конкурса «Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления».
Практика губернии – Единый региональный конкурс Самарской области, была признана одной из лучших в стране
"Мне часто задают вопрос, какой именно вакциной я привился от коронавируса".
Дмитрий Азаров ответил заинтересованным самарцам, какой вакциной он привился от коронавируса
" Я переболел ковидом. И когда появилась информация о вакцинах, решил, это же нужно прежде всего мне, поэтому по рекомендации врача пришел сделать прививку."
 400-тысячный житель губернии привился от коронавируса
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.3
-0.29
EUR 89.38
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники СК СО организовали  экскурсию в зоопарк для ребятишек социального приюта

31 мая 2021 18:11
133
Сотрудники следственного управления уже много лет шефствуют детьми из приют «Ровесник».

В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники следственного управления Следственного комитета Самарской области организовали для воспитанников «Социального приюта для детей и подростков «Ровесник», находящихся в трудной жизненной ситуации, экскурсию по Самарскому зоопарку.

Для самых юных воспитанников социального центра сотрудники зоопарка провели экскурсию по зоопарку и познакомили ребят с его обитателями. Дети смогли посмотреть на животных, познакомиться с верблюдом по кличке Лексус и парой тигров, а также медведем Умкой, который был подарен зоопарку дрессировщиком и заслуженным артистом Российской Федерации Вильдановым.

Сотрудники поздравили воспитанников центра с предстоящим Днем защиты детей, ребята, в свою очередь, поблагодарили за интересную и познавательную поездку.

Сотрудники следственного управления уже много лет шефствуют детьми из приют «Ровесник», организуют мероприятия и оказывают посильную помощь.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: дети зоопарк СУ СК СО шефство

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Родители смогут получить возврат 50% в рамках программы детского туристического кешбэка.
31 мая 2021, 16:15
Полноценные каникулы за полцены
Родители смогут получить возврат 50% в рамках программы детского туристического кешбэка. Общество
139
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
31 мая 2021, 09:27
Россияне назвали сумму, необходимую на содержание ребенка
Всего 6% опрошенных считают, что для достойного содержания одного ребенка в России достаточно 15 тысяч рублей в месяц. Общество
220
В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
277
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
261
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
396
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1500
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
776
Весь список