Сотрудники СК СО организовали  экскурсию в зоопарк для ребятишек социального приюта

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В преддверии Международного дня защиты детей сотрудники следственного управления Следственного комитета Самарской области организовали для воспитанников «Социального приюта для детей и подростков «Ровесник», находящихся в трудной жизненной ситуации, экскурсию по Самарскому зоопарку.

Для самых юных воспитанников социального центра сотрудники зоопарка провели экскурсию по зоопарку и познакомили ребят с его обитателями. Дети смогли посмотреть на животных, познакомиться с верблюдом по кличке Лексус и парой тигров, а также медведем Умкой, который был подарен зоопарку дрессировщиком и заслуженным артистом Российской Федерации Вильдановым.

Сотрудники поздравили воспитанников центра с предстоящим Днем защиты детей, ребята, в свою очередь, поблагодарили за интересную и познавательную поездку.

Сотрудники следственного управления уже много лет шефствуют детьми из приют «Ровесник», организуют мероприятия и оказывают посильную помощь.

Фото: СУ СК СО