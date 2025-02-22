Сотрудники ППС Новокуйбышевска задержали молодого человека с наркотиками

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В феврале текущего года в темное время суток наряд отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД по городу Новокуйбышевску при патрулировании территории на участке а/д «Новокуйбышевск - Маяк-Томылово» заметил на проезжей части молодого человека с явными признаками наркотического опьянения.

На просьбу предъявить документы и пояснить цель своего нахождения вдали от жилого массива, ранее судимый за хранение запрещенных веществ 24-летний житель поселка Маяк сообщил полицейским, что приобрел наркотики для личного употребления в Интернете и, забрав закладку из тайника, направляется домой. Патрульные поблагодарили его за честность и сообщили о задержании в дежурную часть отдела полиции.

На место прибыла следственно-оперативная группа, у задержанного во время личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли сверток с порошкообразным веществом. Дознаватель, осмотрев телефон задержанного, зафиксировал его переписку с анонимным пользователем, скриншоты места, где «продавец» закопал наркотики, и чека об оплате «товара».

Для освидетельствования местного жителя доставили в медицинское учреждение. Задержанный предоставил биоматериал на исследование. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Изучив изъятый у молодого человека светок, эксперты установили, что вещество в нем является наркотической смесью, в состав которой входит мефедрон в значительном размере.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере". Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и канал поставки запрещенных веществ на территорию города, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО