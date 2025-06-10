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Сотрудники полиции и общественники Тольятти провели встречу с ребятами подшефного детского дома

10 июня 2025 16:13
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Ребятам рассказали о специфике своей работы, о целях и задачах, стоящих перед пресс-службой, а также объяснили, какими качествами должен обладать сотрудник подразделений.

В День образования пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел Российской Федерации сотрудники Управления МВД России по городу Тольятти и представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел посетили воспитанников подшефного детского дома «Дельфин».

В ходе встречи полицейские и общественники рассказали ребятам о специфике своей работы, о целях и задачах, стоящих перед пресс-службой, а также объяснили, какими качествами должен обладать сотрудник подразделений.

В свою очередь, старший специалист группы по связям со СМИ, майор внутренней службы Ирина Полякова продемонстрировала мальчишкам и девчонкам, как готовятся фотоматериалы и показала, как снимать короткие видеосюжеты.

В завершение встречи ребята поблагодарили сотрудников полиции и общественников за мероприятие, сделали фотографии на память и поздравили сотрудников пресс- службы с профессиональным праздником.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

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