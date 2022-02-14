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Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии отметили профессиональный праздник

14 февраля 2022 11:44
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Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии отметили профессиональный праздник

12 февраля свой профессиональный праздник отметили сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области. Они осуществляют контроль над владельцами гражданского оружия, частными охранными организациями, частными детективами и частными охранниками. Кроме того, сотрудники ЛРР контролируют службу на объектах, охраняемых частными структурами.

Всего на территории Самарской области зарегистрировано свыше 400 частных охранных организаций, более двухсот из них используют в своей деятельности служебное оружие. Количество работников в ЧОО - свыше 13 тыс. человек. Под их охраной находятся свыше 30 тыс. объектов. В течение года было проведено около 1000 проверок данных объектов. Проверялись и комнаты хранения оружия и соблюдение законодательства о частной охранной деятельности.

Особая забота для Росгвардии - контроль соблюдения правил хранения оружия частными владельцами. В июле прошлого года в России была ужесточена ответственность граждан, владеющих оружием. В Административный кодекс было введено понятие «Незаконное хранение оружия». Оно предусматривает повышенную ответственность - кроме штрафа это может быть и административный арест до 15 суток. Только в прошлом году сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений провели около 50 тыс. проверок граждан. По результатам выявленных нарушений, составлено свыше 6 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Изъято более 3 тыс. единиц оружия, 215 разрешений на хранение и ношение оружия аннулировано.

Кроме того, в рамках оказания государственных услуг (а лицензионно-разрешительные подразделения Росгвардии наделены правом оказывать 25 видов) принято более 54 тысяч заявлений, из них 98% поступили в электронном виде. В бюджетную систему Российской Федерации поступило более 35 миллионов рублей.

Теги: Росгвардия

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