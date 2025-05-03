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Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в хоккейном турнире

3 мая 2025 17:20
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В самарском ледовом комплексе «МТЛ-Арена» прошел традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур».

В самарском ледовом комплексе «МТЛ-Арена» прошел традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур». В соревнованиях участвовала сборная команда Главного управления МЧС России по Самарской области.

Болельщики — сотрудники Главного управления и подразделений федеральной противопожарной службы — поддерживали команду на стадионе.

Турнир, организованный при поддержке Федерации хоккея по Самарской области, собрал шесть команд. Они соревновались за победу, набирая очки по результатам игр.

Первое место заняла команда участников СВО, второе — команда областного управления ФСИН, третье — команда областного управления МВД.

Команда областного управления МЧС стала четвертой.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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